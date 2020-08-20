Сбербанк в четвертый раз подряд стал самым дорогим брендом России по версии рейтингового агентства Brand Finance.

Рейтинг Russia 50 составляется на протяжении четырех лет. Стоимость бренда Сбербанка составила 840,2 млрд рублей. В пятерке лидеров — «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и РЖД.

В Brand Finance отмечают, что банк продолжает превосходить ожидания клиентов, расширяя свою цифровую экосистему. Такая диверсификация привлекательна для клиентов и позволяет уменьшить волатильность дохода банка в долгосрочной перспективе. Кроме того, интеграция бизнес-процессов позволяет создавать возможности для дальнейшего снижения издержек, говорят эксперты.

«Высокая оценка стоимости нашего бренда — это результат работы всей команды Сбербанка и, как следствие, того доверия, которое оказывают нам клиенты. Мы гордимся таким признанием, но понимаем, что останавливаться не имеем права, что только постоянное движение вперед позволит нам реализовывать самые амбициозные планы и самые фантастические проекты с тем, чтобы ежедневно делать жизнь наших клиентов проще и комфортнее», — прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.