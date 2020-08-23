Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

«Яндекс» запускает сервис Go — единое приложение для решения повседневных задач в городе. С помощью «Яндекс Go» пользователи смогут быстро добраться, куда нужно, на общественном транспорте, такси, каршеринге и даже на машине с персональным водителем, заказать экспресс-доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, отправить посылку или перевезти груз — все эти возможности доступны в одном универсальном приложении.

Роботы в ВТБ теперь не только принимают решения по заявкам, но и самостоятельно осуществляют выплаты. Благодаря новому функционалу каждый клиент ВТБ, чей вопрос полностью рассматривается роботом, сможет получать деньги в день обращения в случае принятия положительного решения по его заявке. Ранее выплаты по обращениям клиентов, которые рассмотрел робот, производили только сотрудники ВТБ.

В «Сбербанке Онлайн» появилась опция приобретения полиса ОСАГО и сервисного продукта помощи автовладельцам на дороге. Опция по оформлению ОСАГО представлена в разделе «Страхование и защита» мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Авторизация осуществляется по «Сбербанк ID» (при оформлении договора не нужно вводить персональные данные, клиент попадает уже в предзаполненную форму).



Новикомбанк ввел оплату квитанций по QR-коду. С помощью QR-кода легко оплачивать квитанции за коммунальные платежи, электричество, налоги, платежи в бюджетные организации. Оплата коммунальных услуг производится без комиссии. Данный способ оплаты уменьшает возможность ошибки и требует значительно меньше времени для проведения платежа.

Банк «Международный Финансовый Клуб» и Локо-Банк подключились к Системе быстрых платежей. Теперь клиенты финучреждений могут переводить деньги в банки — участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков — участников СБП.