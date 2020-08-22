Сбербанк открыл новые офисы в трех районах Екатеринбурга — Кировском, Верх-Исетском и Железнодорожном, говорится в релизе финучреждения.



Воспользоваться банковскими услугами теперь можно в микрорайоне Сортировка (ул. Техническая, д. 63) с понедельника по субботу, в микрорайоне Университетский (ул. Библиотечная, д. 43) с понедельника по пятницу, в торгово-развлекательном центре «Карнавал» (ул. Халтурина, д. 55) на нулевом этаже с понедельника по субботу.

«Во всех трех офисах реализованы современные принципы банковского обслуживания. Клиентам доступны операции по приему платежей, открытию и пополнению вкладов, приему и выдаче наличных средств. Также в новых отделениях банка можно подать заявку на потребительский кредит, получить консультацию и оформить ипотеку, отправить или получить перевод, внести платеж по кредиту, а также оформить и получить дебетовую или кредитную карту», — отмечается в сообщении.