



Минэкономразвития для ускорения инвестиций решило реформировать «Фабрику проектного финансирования» ВЭБа — один из главных инструментов запуска крупных инициатив, пишут «Известия» . По действующим правилам на эти деньги ВЭБа могут претендовать инициативы, в которые инициатор вложит не менее 20% собственных средств на протяжении всего срока реализации; стоимость проекта — от 3 млрд рублей; срок окупаемости — не более 20 лет. Ведомство предложило смягчить эти требования и планирует открыть в «Фабрике» лазейку для небольших инвесторов: им разрешат объединяться в пул при условии, что между вкладчиками есть экономическая связь. Таким образом будет легче выполнить условие по масштабности проекта — его минимальной стоимости.

Также предлагается снизить требования программы по доле собственных средств инициатора: при выходе проекта на операционную стадию они могут сократиться до 10% стоимости. А для особо важных инвестиций, которые имеют стратегическое значение для экономики страны, доля личных денег может сохраняться на этом уровне на протяжении всего срока реализации. Ведомство считает целесообразным разрешить реализовывать проекты со сроком окупаемости до 30 лет, увеличив на 10 лет действующую норму.

В ВЭБе заявили, что поддерживают нововведения, так как они направлены на совершенствование механизмов «Фабрики» и на то, чтобы она соответствовала требованиям рынка. Кроме того, благодаря поправкам программа сможет расширить спектр сделок и количество участников.

По мнению экспертов, доступ к «Фабрике» получат новые проекты, которые в том числе из-за пандемии не соответствовали требованиям программы, в экономику страны будут дополнительно инвестированы не менее 100–200 млрд рублей. Предложения Минэкономразвития направлены на ускорение прироста ВВП от 0,1% до 0,3% в годовом исчислении, но программа функционирует в условиях продолжающегося карантина, что создает риски формирования «ловушки ликвидности», когда меры стимулирования или не работают, или просто не находят спроса, кроме спекулятивного, оценили эксперты. Также для того, чтобы проектное финансирование осуществлялось, необходимо в первую очередь снизить риск до приемлемого для кредиторов уровня, а смягчение базовых критериев его, напротив, повышает. В пользу увеличения числа инвестпроектов могут сработать сокращение требуемого объема инвестиций и возможность комбинировать несколько инициатив, отметили эксперты.