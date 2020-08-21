В ночь на 21 августа стартовала государственная программа по выплате кешбэка за поездки по России. На сайте мирпутешествий.рф появились списки гостиниц и туроператоров, которые участвуют в акции. На то, чтобы выбрать и оплатить отель или тур, у россиян есть неделя. Банки.ру советует ознакомиться с условиями «под звездочкой».

Программу, по которой россиянам вернут часть затрат на путешествия по России, в конце июля анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. На всероссийскую акцию правительство выделило 15 млрд рублей. За отдых на территории страны (проживание в отеле, экскурсионные туры и круизы) государство пообещало вернуть до 15 тыс. рублей. Однако с приближением старта программы стало понятно, что у нее есть немало ограничений.

1. На выбор и оплату тура, отеля или круиза у россиян всего восемь дней. Акция продлится до 28 августа включительно. На сайте программы ведется обратный отсчет времени.

2. Отправиться в путешествие с кешбэком можно только до 20 декабря 2020 года, а вернуться — до 31-го.

3. Самые популярные направления недоступны в высокий сезон. Поехать в Алтайский край, Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Республику Крым или Севастополь по условиям программы можно лишь с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

4. Длительность тура или проживания в отеле должна быть не меньше пяти дней (четырех ночей).

5. Нужна карта платежной системы «Мир». Кобейджинговые карты («Мир-Maestro», «Мир-UnionPay», «Мир-JCB») не в счет. Банк может быть любым из списка участников программы лояльности платежной системы «Мир». Перед покупкой нужно обязательно зарегистрировать карту «Мир» в программе. Наличными оплатить тур или гостиницу нельзя.

6. В акции участвуют не все гостиницы и туроператоры. Например, на Камчатке в программе всего пять вариантов проживания. Booking выдает не менее 200.

7. Общая сумма покупки на всех участников поездки должна быть не меньше 25 тыс. рублей. Если сумма чека, оплаченного с одной карты «Мир» на сайте участника программы, составит менее 25 тыс. рублей, возврат начислен не будет. В некоторых случаях это существенно ограничивает выбор. Например, в начале октября в Казани больше 70% вариантов недельного размещения (шесть ночей на двух человек) на Booking стоят дешевле 25 тыс. рублей. Из этих вариантов как минимум десять — четырехзвездочные отели.

8. Для получения максимального кешбэка — 15 тыс. рублей — стоимость поездки (проживания или тура) должна составлять не менее 75 тыс. рублей. За туры от 50 тыс. вернут 10 тыс. рублей, от 25 тыс. — 5 тыс. рублей. То есть при самом удачном раскладе кешбэк составит 20%. Если взять тур за 74 999 рублей, то кешбэк составит лишь 13%.

9. Возврат на каждую карту «Мир» начисляется только один раз. То есть можно несколько раз поучаствовать в программе, но оплачивать туры придется с разных карт.

10. Тур нужно оплатить сразу и полностью одним платежом. Частичная предоплата не предусмотрена.

Несмотря на все ограничения, программа может быть вполне привлекательной для тех, кто путешествует на длительный срок или большой семьей. Возврат 13—20% — это хорошее предложение, если сравнивать с кешбэком по картам для путешественников. Завышения цен, как это бывает с подобными акциями, Банки.ру пока не обнаружил. Но если заметите, можно оставить обращение на сайте Ростуризма .



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru