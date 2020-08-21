Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:09 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,85% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 019,13 пункта. Индекс РТС повысился на 1,2% — до отметки 1 288,07.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Согласно ее прогнозу, «утром российские фондовые индексы… могут умеренно вырасти благодаря стабилизации мировых настроений. По ходу сессии аппетит к рисковым активам будет зависеть от предварительных индексов деловой активности в секторе услуг и промышленности Европы и США за август. Данные в целом ожидаются достаточно сильными и вполне могут поддержать отскок индексов от локальных минимумов. «Быки» в пятницу попытаются спасти краткосрочный восходящий тренд».

По мнению главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, «дивиденды «Сбера» определят среднесрочные настроения инвесторов».

«Все внимание сегодня на Сбербанк. Сегодня пройдет заседание наблюдательного совета банка, на котором решится вопрос о дивидендах за прошлый год. Базовым сценарием является направление на дивиденды 50% чистой прибыли. Однако нельзя исключить, что, как и в случае с ВТБ, правительство разрешит банку заплатить меньше. В этом случае акции банка упадут на несколько процентов, да и весь рынок потянут за собой», — пишет эксперт.