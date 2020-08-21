Министерство финансов РФ считает отмену транспортного налога нецелесообразной. Об этом говорится в комментарии, опубликованном накануне на сайте ведомства.

Напомним, в четверг стало известно о внесении в Госдуму законопроекта, предполагающего отмену транспортного налога. По мнению автора, депутата от «Единой России» Андрея Барышева, «полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране».

В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога Ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

В Минфине указывают, что транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов.

Данный налог показывает высокий коэффициент собираемости. Так, в 2019 году на начисленные по транспортному налогу 179,6 млрд рублей поступления составили 175,1 млрд рублей.

Каждый регион вправе самостоятельно определять ставку этого налога, порядок и сроки его уплаты. Более того, при установлении транспортного налога субъекты РФ могут вводить налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

«Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета», — полагают в Минфине.



«В свою очередь идея с компенсацией выпадающих доходов за счет акцизов на топливо может привести к негативным последствиям. Значительное увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все товары», — предупреждают в Министерстве финансов.