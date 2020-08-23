Эквайринговый сервис «Тинькофф Оплата» обеспечил работу платежных технологий в «ресторане будущего» KFC, где количество контактов снижено до минимума, а заказ осуществляется через digital-киоски. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Тинькофф Оплата» организовал работу платежных шлюзов, предоставив технологичные методы и сервисы работы по API, это позволяет обеспечить максимальную скорость и точность совершения платежей.

«Ресторан будущего KFC основан на концепции, предусматривающей минимум контактов внутри помещения: традиционные кассы с кассирами заменены на digital-киоски, реализована бесконтактная зона выдачи заказов: они доставляются клиенту по конвейерной ленте, а затем с помощью роборуки помещаются в специальную ячейку», — говорится в релизе.

В ресторане также действует уникальная биометрическая идентификация, которая работает следующим образом:

киоск заказа делает снимок клиента;

снимок трансформируется в индивидуальный цифровой код и привязывается к профилю клиента;

по своему профилю клиент сможет получить заказ в ячейке, предварительно оплатив заказ на терминале.

Уже сейчас посетители KFC, получив цифровой профиль с привязанной картой, могут совершать платежи (после прохождения идентификации по номеру телефона). В цифровом профиле можно в несколько кликов оформить заказ на любимые продукты, повторить предыдущий заказ и оплатить его без ввода данных банковских карт.

Воспользоваться такой возможностью могут не только владельцы карт «Тинькофф», но и клиенты других банков.