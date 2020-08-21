Как минимум 10 млн российских абонентов с виртуальными сим-картами (eSIM) могут появиться в России через три года. Такое мнение в интервью проекту «Цифровая журналистика» высказал замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.

По его словам, eSIM — это активно развивающийся сейчас тренд по всему миру. «Я думаю, что года через три мы с десяток миллионов как минимум получим в России абонентов, использующих eSIM», — сказал он.

В конце июля сразу два оператора — «Билайн» и «МегаФон» — объявили о том, что начинают оказывать услугу по подключению виртуальных сим-карт в магазинах своих сетей. Первым из операторов «большой четверки» услугу по подключению eSIM в своих точках продаж запустил в 2019 году Tele2, получив соответствующее разрешение Минкомсвязи. Также сейчас подключить eSIM от Tele2 можно при личном обращении в магазинах re:Store и «Связного».