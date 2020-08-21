Один из швейцарских городов — Женева обещает туристам более 90 евро в эквиваленте «на карманные расходы». Об этом сообщает российская Ассоциация туроператоров (АТОР) .

В АТОР указывают, что европейские туристические регионы, чтобы завлечь иностранных туристов в условиях пандемии, сейчас чаще всего обещают покрыть их расходы, если они заразятся коронавирусом: например, такую опцию предлагают Кипр, Греция и Канарские острова.

«В Швейцарии пошли по-другому пути. Женева обещает туристам 100 швейцарских франков (примерно 92 евро, или 8,1 тыс. рублей) «на карманные расходы», — рассказали в ассоциации.

Уточняется, что наличных денег туристы не увидят: они депонируются на специальную предоплаченную подарочную карту, которую можно использовать для оплаты в отелях, ресторанах, кафе, барах и других точках притяжения в городе.

Для участия в программе гости должны проживать не менее двух ночей в отеле, который участвует в акции. Карту выдадут при регистрации в гостинице; на номер выдается только одна карта. Воспользоваться картой можно до 31 декабря 2020 года. Карту нельзя обменять на наличные, и любой остаток средств также не будет возвращен.

В проекте участвуют около 60 отелей, 66 баров и ресторанов, среди которых есть заведения с «мишленовскими» звездами. Также средства с карты можно потратить на экскурсии, музеи и на отдых в Geneve-Plage — большом открытом бассейне, расположенном на берегу Женевского озера.



В АТОР напоминают, что Россия и Швейцария с 15 августа возобновили авиасообщение (из Москвы есть еженедельные рейсы в Женеву), хотя пока Швейцария допускает въезд лишь отдельных категорий граждан, и туристов среди них нет.