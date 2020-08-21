Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) добавил в мобильное приложение новый сервис: теперь пользователи могут инвестировать средства через мобильный банк всего за несколько кликов, следует из релиза финучреждения.

Инвестиционные продукты представлены в рамках партнерского соглашения УБРиР и УК «БКС».



«В настоящее время клиент, исходя из своих целей, может выбрать одну из трех стратегий инвестирования, разработанных и реализуемых УК «БКС»: «Купонный доход РФ», «Российские акции» или «ДУ ИИС 80/20». Через мобильный банк легко и быстро оформить договор доверительного управления, после чего портфель инвестиций клиента передается в ведение специалистов УК «БКС», — отмечается в сообщении.