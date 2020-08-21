Банк «Центр-инвест» снизил процентную ставку по программе «Онлайн кредит» на 2% годовых и увеличил максимальный срок кредитования, следует из релиза финучреждения. Теперь получить кредит для бизнеса без документов с решением за один день можно по ставке от 11% годовых на срок до трех лет.

«Онлайн кредит» включает в себя кредиты и банковские гарантии на любые коммерческие цели до 10 млн рублей. За счет использования больших данных при анализе заявки кредитные средства поступают на расчетный счет клиента уже на следующий день.

«Подача онлайн-заявки на кредит для бизнес-клиентов с быстрым решением доступна по всем кредитным программам, в том числе для проектов женского бизнеса, социальных сфер, а также проектов, направленных на трансформацию бизнеса: поиск новых направлений, переформатирование имеющихся активов, перезапуск производств», — сказано в сообщении.