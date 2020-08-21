Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Росбанку предупреждение по признакам недобросовестного информирования потребителей об условиях обслуживания пакета «Золотой» и других пакетов, следует из материалов ведомства.

«Одно из условий бесплатного обслуживания пакетов услуг — это поддержание определенных среднемесячных остатков средств клиента на счетах в банке. При этом для разных пакетов услуг условие о видах счетов, остатки на которых учитываются, отличается. До ноября 2018 года условие о нулевой комиссии по ряду пакетов услуг распространялось только на остатки на «Счетах» и «Сберегательных счетах». С начала 2019 года к этому перечню был добавлен термин «Счета срочных вкладов». Таким образом, потребители получили возможность повысить доходность от размещения собственных средств в банке при одновременном бесплатном обслуживании пакета услуг», — сказано в сообщении.

Улучшенные условия Росбанк применял только для новых клиентов, однако потребителей о таком решении надлежащим образом не проинформировал. «Из размещенных на сайте и в личных кабинетах сведений действующие клиенты банка могли ошибочно посчитать, что размещение средств на счетах срочных вкладов сохранит им бесплатное обслуживание, и, соответственно, принять решение о переводе средств на вклады, исходя из более привлекательного процента. В результате такие клиенты были вынуждены оплатить комиссию за обслуживание», — отметили в ФАС.

Теперь банк должен раскрыть на сайте полные условия обслуживания пакетов банковских услуг, внести изменения в типовые формы документов и в тарифы, направленные в том числе на единообразное закрепление используемых терминов, довести всю эту информацию до клиентов банка.

