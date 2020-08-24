Рост числа случаев аннулирования банковских лицензий по инициативе акционеров может стать тенденцией конца 2020 — начала 2021 года, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в новом «Индексе банковского здоровья» агентства «Эксперт РА». С начала 2020 года, несмотря на заморозку деловой активности, уже семь банков подали в ЦБ ходатайства о самоликвидации. По данным ЦБ, в июле тенденция к добровольной сдаче лицензии усилилась — в течение месяца регулятор аннулировал лицензии четырех кредитных организаций по их просьбе.

Предпосылкой тренда эксперты считают устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора, усиленное падением процентных и комиссионных доходов банков в первом полугодии 2020 года. Из-за этого отдельные банки с неэффективными бизнес-моделями становятся «критически зависимыми от постоянных капитальных инъекций со стороны собственников», но последние, в свою очередь, «все чаще выражают неготовность к долгосрочной поддержке бизнеса при неопределенных перспективах получения отдачи на инвестированные средства», отмечают авторы исследования. Пандемия еще сильнее сказалась на финансовом результате таких банков.

​ЦБ: российские банки в июле увеличили прибыль до 131 млрд рублей Накопленным итогом чистая прибыль банков за январь — июль 2020 года составила 761 млрд рублей.

На 1 августа в российской банковской системе было 420 кредитных организаций, из них положительный финансовый результат после налогообложения показали лишь 258 банков. Продолжает снижаться разница между ставками привлечения средств и их размещения. По подсчетам «Эксперт РА», за последние четыре квартала чистая процентная маржа составила 5,39%, снизившись на 1,18 процентного пункта по отношению к аналогичному периоду 2018—2019 годов.

По мнению экспертов, по пути самоликвидации могут уходить около 15 банков в год. Так, как минимум 100 кредитных организаций в России имеют кризис идей развития и являются в лучшем случае низкорентабельными. В основном такая ситуация характерна для небольших финучреждений с капиталом до 1,3 млрд рублей, считают эксперты. Если несколько лет назад можно было говорить о перспективе продажи банка, то сейчас сделки M&A на банковском рынке штучные, лицензии сдаются, отмечают эксперты. Темпы отзыва лицензий в конце текущего года также могут ускориться, полагают в «Эксперт РА». На 1 июля 36 банков находятся в зоне повышенного риска.