Минтруд РФ представил топ-50 специальностей, требующих получения среднего профессионального образования.

«На общественное обсуждение представлен перечень топ-50 специальностей, требующих среднего образования. Перечень необходим для того, чтобы определить основные направления подготовки в учреждениях среднего специального образования. Проект топ-50 размещен на regulation.gov.ru для общественного обсуждения», — отметили в пресс-службе.

Список был сформирован на основе опроса, в котором участвовали более 9 тыс. предприятий и организаций из всех регионов России, и анализа вакансий, размещенных на ключевых рекрутинговых сайтах в первой половине 2020 года. При формировании перечня учитывались экспертные мнения о востребованности профессий.

Опрос: большинство российской молодежи до 25 лет подрабатывают или находятся в поисках заработка По данным исследования, 15% респондентов пока не задумывались о поиске работы.

Как пояснила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, цель подготовки перечня — связать систему среднего профессионального образования и перспективные потребности работодателей, чтобы молодежь имела возможность получить знания, которые обеспечат профессиональную востребованность. «Часть направлений профподготовки всегда актуальна: профессия медицинской сестры, фармацевта, мастера общестроительных и отделочных работ. Часть профессий, появившихся в списке, сегодня еще довольно редки, но на протяжении ближайших десятилетий будут наращивать свою долю на рынке труда. Это специалист по интеллектуальным интегрированным системам, наладчик оборудования аддитивного производства, оператор мобильной робототехники», — процитировали Мухтиярову в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве также уточнили, что исследование позволило определить динамику спроса на работников по различным профессиям. «Топ-50 позволяет выделить приоритетные профессии и специальности, отвечающие общероссийским и региональным потребностям экономики в квалифицированных кадрах. Результаты данной работы также будут использованы при актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий», — отметили в Минтруде.