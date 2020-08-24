Падение расходов на детские игры во время самоизоляции составило почти 60% по сравнению с I кварталом 2020 года, выяснили аналитики портала Сбербанка SberIndex.ru. Эти траты восстановились только в середине мая.

В начале апреля продолжал работать только каждый четвертый магазин детских игрушек. К середине августа их количество все еще было на 6% меньше, чем в I квартале.

Эксперты зафиксировали три даты, на которые пришлись пики покупок детских игрушек. Традиционный пик спроса — 1 июня, День защиты детей. Тогда количество покупок за день подскочило почти на 70%, средний чек вырос на 10%. А за счет государственных выплат продажи в июне — июле были на 24% выше, чем ожидалось.

Кроме того, эти выплаты простимулировали второй пик покупок, который пришелся на 1 июля. «Вероятно, свою роль сыграли два фактора: поступление дополнительного пособия (10 тысяч рублей) и день общероссийского голосования, когда родители приходили на избирательные участки с детьми и покупали им подарки там или в магазинах по пути. Это можно предположить с учетом того, что такие всплески более ярко выражены в регионах, но не в Москве или Нижегородской области, где было доступно дистанционное голосование», — рассуждают аналитики.

Также наблюдался всплеск покупок в районе 15 августа, причем, по словам аналитиков, его сложно объяснить какой-то конкретной причиной. Однако в исследовании о потребительских тратах россиян за период с 10 по 16 августа 2020 года уже был отмечен общий рост трат по сравнению с предшествующей неделей (2—9 августа).

Сбербанк: динамика расходов россиян вернулась в «зеленую зону» 👍 В числе прочего в исследовании портала SberIndex.ru отмечается, что в связи с возобновлением регулярных международных рейсов полностью вернулись к работе магазины duty free.

«Можно предположить, что «детские» расходы (в том числе и на игрушки) будут расти накануне 1 сентября, поскольку в этот день свои двери открывают не только школы, но и детские сады и организации дополнительного образования», — отмечается в исследовании.

Сбербанк также представил данные опроса портала «Рамблер» для «СберИндекса» . Опрос, который был проведен 17—20 августа, показал, что 22% респондентов покупают игрушки своим детям раз в неделю, 23% — раз в месяц, а 26% — только по большим праздникам. При этом 11% опрошенных тратят более 5 тыс. рублей на такую покупку для одного ребенка, а 26% — до 500 рублей.



Кукол, машинки, мягкие игрушки и игровые наборы дарят детям 34% респондентов, электронные игрушки и гаджеты — 20%. На конструкторы приходится 22% подарков, на настольные игры и наборы для творчества и рукоделия — 24%, следует из релиза Сбербанка.