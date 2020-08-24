Крупный сбой на рынке нефти и газа, произошедший из-за пандемии коронавируса, и ухудшение мировой экономики в первой половине 2020 года будут иметь долгосрочное влияние на нефтегазовую отрасль и приведут к изменению моделей энергопотребления на развитых рынках. Об этом говорится в материалах международного рейтингового агентства Moody's, передает ТАСС.

Как указывают эксперты, рост нефтегазовой отрасли замедлится на фоне все еще высокой неопределенности в отношении будущего спроса на нефть и газ. Восстановление рынков будет обусловлено постепенным улучшением спроса по мере роста глобальной экономической активности, особенно на потребительских рынках Китая, США и Юго-Восточной Азии.

По мнению Moody's, балансировка рынка во многом зависит от контроля над предложением на рынке нефти, что потребует от стран ОПЕК+ дисциплины в исполнении договоренностей в течение как минимум двух лет, чтобы спрос восстанавливался быстрее предложения. При этом агентство отмечает, что цены на нефть будут подвержены высокой волатильности, однако сохраняет свой прогноз цены на нефть в среднесрочной перспективе в диапазоне 45—65 долларов за баррель.



Отмечается, что некоторые страны-производители могут вернуться к добыче сланцевой нефти, если цены продолжат расти и достигнут 50 долларов за баррель. При этом, как сообщают аналитики, более быстрое восстановление экономики или появление эффективного лекарства от коронавируса могут временно привести к росту цен на нефть до уровня выше среднесрочного диапазона цен, которые прогнозирует Moody's.