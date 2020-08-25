Банк «Возрождение» подал банкротный иск к АО «Компакт», которое выступало поручителем компании «Монолит-Кировстрой» по кредиту для строительства ЖК «Полежаевский парк» в Петербурге, пишет «Коммерсант» . Сумма исковых требований составляет 188,4 млн рублей.

В прошлом году банк уже пытался отсудить свои деньги у АО «Компакт», но тогда кредитная организация банкротный иск не подала. Из материалов дела следует, что АО «Компакт» выступало поручителем по обязательствам АО «Монолит-Кировстрой» перед банком «Возрождение» в пределах 330 млн рублей. В 2018 году заемщика признали банкротом, в 2019-м банк потребовал АО «Компакт» выплатить 188,2 млн рублей долга. В декабре 2019 года арбитраж признал претензии «Возрождения» к компании обоснованными и взыскал с нее эту сумму.

Собственники АО «Компакт» в «СПАРК-Интерфакс» не раскрываются, генеральным директором указан Клименти Касрадзе, который был председателем совета директоров и совладельцем ОАО «Метрострой». Также ему принадлежала доля в банке «Невастройинвест». В 2017 году финансовые показатели АО «Компакт» начали ухудшаться, чистый убыток составил 168,4 млн рублей, в 2018-м — почти 70 млн рублей, в 2019-м достиг 3,6 млрд рублей.

Требования к АО «Компакт» предъявлял банк «Санкт-Петербург», заявляющий о задолженности в 34,5 млн рублей. Более 600 млн рублей пытался отсудить ЮниКредит Банк, 255 млн рублей из которых — неустойки. Весной прошлого года иск был удовлетворен частично: со строительной компании взыскали 435 млн рублей.