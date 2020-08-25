Нефтепромбанк ввел вклад «Детский КАПИТАЛ». Депозит открывается в пользу третьего лица — несовершеннолетнего ребенка.

Минимальная сумма — 500 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Срок — 730 дней.

Доходность составляет 4,8% годовых. Пополнение допускается в течение всего срока действия договора.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока на текущий счет или счет банковской карты.