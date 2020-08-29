Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Сбербанк ввел вклад «СберKids», который открывается на имя ребенка. Минимальная сумма вклада и дополнительного взноса наличными средствами — 1 тыс. рублей или 100 долларов. При безналичном пополнении минимальная сумма неограниченна. Срок — один год. В рублях процентная ставка составляет 2,9%, в долларах — 0,4% годовых.

Банк «Пересвет» ввел вклад «Золотой». Депозит открывается в рублях на 181 и 270 дней под 4,85% годовых. Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Оформить вклад можно до 16 октября.

Сибсоцбанк ввел новый вклад «Точка роста». Депозит открывается на сумму от 10 тыс. рублей на 720 дней. Процентная ставка при открытии в офисе — 4,8%, онлайн — 5% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение всего срока действия вклада (за исключением последнего месяца). Минимальная сумма дополнительных взносов — 5 тыс. рублей.

Нефтепромбанк ввел вклад «Детский КАПИТАЛ». Депозит открывается в пользу третьего лица — несовершеннолетнего ребенка. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Срок — 730 дней. Доходность составляет 4,8% годовых. Пополнение допускается в течение всего срока действия договора.