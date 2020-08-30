Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Клиенты Сбербанка — физические лица теперь могут одновременно открыть счет эскроу и аккредитив в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» без визита в банк. Клиент получит СМС-сообщение с прямой ссылкой на открытие аккредитива в приложении. Затем останется только указать сумму аккредитива и одним кликом утвердить заявление.

Первый Инвестиционный Банк, банк «Кремлевский» и Газтрансбанк подключились к Системе быстрых платежей. Система позволяет мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги себе или другим лицам по простому идентификатору — номеру мобильного телефона, на любой счет в любом банке — участнике СБП. Платежи до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются без комиссии.

Телекоммуникационная компания «МТС» запустила платежи в push-уведомлениях. Пользователи приложения «МТС Деньги» в один клик могут оплатить услуги мобильной связи МТС с помощью сервиса Google Pay.