Модульбанк подключил нового виртуального ассистента для обслуживания клиентов — Lia. Она заменила прошлого виртуального помощника на первой линии поддержки клиентов в чате, следует из релиза финучреждения.

«Lia — платформа для автоматизации клиентского сервиса на основе ML. Это конструктор виртуальных ассистентов, который использует одновременно ML-алгоритмы и ручное обучение... Новые ML-алгоритмы и возможность ручного дообучения позволят Модульбанку сделать виртуального ассистента более понятливым. Lia должна сократить количество ошибок и ответов невпопад, которые допускала Эм, прежний ассистент. Эм могла помочь пользователю только в 15% случаев. Ожидания от эффективности Lia — до 80%. Для выхода на эту эффективность потребуется менее полугода. За это время робот под руководством человека научится понимать запросы и узнавать паттерны», — сказано в сообщении.

Банк планирует применять Lia не только для поддержки клиентов, но и для внутренних сервисов.