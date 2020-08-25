Банк России начинает выпускать статистический бюллетень о кредитовании МСП. В первом выпуске нового бюллетеня «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства» представлены данные за июнь.

Так, в июне 2020 года объем предоставленных субъектам МСП кредитов составил 607 млрд рублей, увеличившись на 35,7% по сравнению с предыдущим месяцем, но уменьшившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В то же время наблюдался значительный рост количества предоставленных кредитов: в июне 160 703 заемщика (в 1,6 раза больше, чем в мае текущего года, и в 1,9 раза больше, чем в июне 2019-го) получили 190 601 кредит (увеличение в 1,7 раза по сравнению с маем и в 1,9 раза по сравнению с прошлым июнем).

Средний размер кредита субъектам МСП в июне продолжил снижение и составил 3,2 млн рублей (4 млн в мае и 4,9 млн в апреле этого года). Для сравнения: средний размер кредита для заемщиков, не являющихся субъектами МСП, составил в этот период 396,1 млн рублей.

В структуре кредитов наибольший удельный вес приходился в июне на кредиты МСП из сфер оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (48%), обрабатывающих производств (14%), строительства (8%), сельского, лесного хозяйства (6,3%).

Задолженность по кредитам МСП на 1 июля равнялась 5,174 трлн рублей (плюс 9,2% с начала года). Годовой темп прироста задолженности составил 12,3%.

Доля задолженности по кредитам МСП в общей сумме задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на отчетную дату составила 14,7% (плюс 0,3 процентного пункта с начала 2020 года). В отраслевой структуре задолженности доминируют оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (20,2%), операции с недвижимым имуществом (19,1%), сельское, лесное хозяйство (12,6%), обрабатывающие производства (10,8%), строительство (10%).

Просроченная задолженность субъектов МСП на 1 июля этого года составила 581 млрд рублей, ее имеют 31 618 заемщиков (8,8%). Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности — 11,2% (минус 0,7 п. п. по сравнению с 1 января этого года).

В июне сохранился тренд по увеличению числа заемщиков — субъектов МСП. На 1 июля кредит имеют 358 840 субъектов МСП, что на 83 602 больше, чем в начале года. Кроме того, можно говорить о росте доли заемщиков в общем числе субъектов МСП: на отчетную дату она составила 5,9%, увеличившись на 1,3 п. п. по сравнению с началом 2020 года. Среди средних и малых предприятий доля заемщиков значительно выше (33,5% и 22,5% соответственно), чем среди микропредприятий (5,2%).

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным субъектам МСП — нефинансовым организациям, продолжили начавшееся в апреле снижение. Средневзвешенная ставка по кредитам на срок до одного года составила 9,34% (минус 0,39 п. п. по сравнению с маем), свыше года — 7,04% (минус 2,38 п. п.). Средневзвешенные ставки по кредитам на сроки до года и свыше года также оказались значительно меньше, чем в июне 2019-го: на 1,9 и 3,6 п. п. соответственно.

Ставки по кредитам, выдаваемым субъектам МСП, по‑прежнему выше, чем ставки по кредитам для нефинансовых организаций, не относящихся к этой категории. Однако в июне спред между ставками по кредитам на срок свыше года значительно снизился и составил всего 0,12 п. п., спред между ставками по кредитам до года равен 2,81 п. п.



Бюллетень ЦБ о банковском кредитовании малого и среднего бизнеса будет выпускаться ежемесячно.