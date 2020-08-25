Дети в России пользуются и банковскими картами, и электронными деньгами, однако на первом месте по популярности с большим отрывом оказались наличные деньги. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в преддверии нового учебного года платежной платформой RBK.money и компанией Data Insight.

Как поясняют авторы, тенденция связана прежде всего с тем, что большинство (84%) респондентов, которые выделяют детям деньги на карманные расходы, выдают средства именно наличными. Остальные способы распространены значительно меньше. Сами дети также используют наличные более активно, чем другие способы оплаты: ими пользуются около 75% детей респондентов.

При этом, хотя большинство детей получают деньги на карманные расходы наличными, при совершении оплаты дети все чаще используют банковские карты.

«Сегодня многие банки предлагают такой продукт, как «детские» карты, привязанные к счету родителя. Это позволяет ребенку быть достаточно автономным финансово, при этом родители сохраняют контроль за расходами и могут устанавливать лимиты», ― комментирует генеральный директор RBK.money Денис Бурлаков.

Наличными (в копилке) хранят свои сбережения 66% всех детей и 81% тех, кто в принципе копит деньги. Всего 15% детей используют для этого свою собственную банковскую карту, а 5% ― карту, привязанную к счету родителя.

«Детские сбережения ― это и способ накопить средства на определенную покупку, и хорошая тренировка здорового, взрослого отношения к финансам. Копилка с наличными ― это самый традиционный формат для детских накоплений, который позволяет сохранять и сдачу от покупок, и денежные подарки от бабушек и дедушек, и сэкономленные карманные деньги, ― рассказывает Бурлаков. ― Тем не менее дети быстро и охотно осваивают технологии, так что копить средства на банковском счете, возможно, даже получая небольшой процент на накопленные суммы, им также интересно, а кроме того, позволяет почувствовать себя взрослыми».

Электронными кошельками пользуются немногие дети: какие-либо платежи совершают таким образом около 5%, а хранят свои сбережения в электронном кошельке 4%.

Россияне рассказали о бюджетах для детей У 19% детей в России уже есть личный счет или банковская карта.

Основным платежным средством для родителей, которые оплачивают расходы на детей, также являются наличные: например, именно наличными чаще всего оплачиваются расходы на школы и кружки. Также распространены переводы через интернет-банк, в том числе потому, что в этом случае иногда приходится переводить деньги на счет организации или индивидуального предпринимателя. Примерно 10% опрошенных родителей при оплате кружков и секций дают или перечисляют деньги детям, и те оплачивают дополнительные занятия. В остальных случаях это делают сами взрослые.



Исключение составляют накопления взрослых, связанные с будущим образованием для детей: такие деньги чаще хранят на банковском счете (обычном или со специальными условиями — вкладе, инвестиционном счете и т. п.). Вообще деньги на детей откладывают меньше половины опрошенных: лишь у 41% респондентов есть накопления, связанные с детьми, выяснилось в ходе опроса. Большинство из них копят на будущее образование детей. В качестве материального предмета накоплений чаще всего выступает компьютер или ноутбук; некоторые также копят на телефон или машину. Наличные деньги также используются, но для накоплений с более коротким сроком, например, на проведение праздника или на крупную покупку.