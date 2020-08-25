Телекоммуникационная компания «МТС» запустила платежи в push-уведомлениях. «Пользователи приложения «МТС Деньги» в один клик могут оплатить услуги мобильной связи МТС с помощью сервиса Google Pay», — говорится в релизе оператора.

Там подчеркивается, что он «стал первым в мире глобальным партнером, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях».

Абоненты МТС, установившие «МТС Деньги», при получении push-уведомления о снижении баланса счета мобильного телефона смогут пополнить его в один клик с помощью сервиса онлайн-оплаты Google Pay. Для совершения платежа не нужно открывать мобильное приложение — достаточно выбрать сумму платежа в push-уведомлении и подтвердить его.

«Push-уведомления — современная и интерактивная форма оплаты. Они не привязаны к телеком-оператору, сим-карте или абонентскому номеру. Получателем сообщений является не устройство, а мобильное приложение. Своевременно получив уведомление, можно быстро и безопасно совершить оплату», — комментирует руководитель команды пополнения счетов финтех-направления МТС Марита Брегвадзе.

«Защита платежных операций обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты не раскрываются при совершении платежей», — подчеркивается в релизе МТС.



Эквайринг в рамках проекта осуществляет МТС Банк.