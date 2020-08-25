Чистая прибыль группы Россельхозбанка по итогам первого полугодия 2020 года составила 1,4 млрд рублей. Такие данные отчетности банка по МСФО приводятся в его релизе .

Из данных финансового документа следует, что прибыль сократилась почти в 2,6 раза в годовом выражении (с 3,6 млрд за первое полугодие 2019-го).

Чистый процентный и комиссионный доход по итогам первого полугодия 2020 года увеличился на 7,5%, до 47,8 млрд рублей.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) с начала года увеличился на 7%, до 2,643 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2019 года на 8,2% и составил 2,162 трлн рублей; ссудная задолженность физических лиц увеличилась на 1,7%, до 480,8 млрд.

Размер активов группы на конец первого полугодия 2020 года составил 3,293 трлн рублей (плюс 2,4% за полгода).

Объем депозитов и остатков на счетах клиентов вырос на 1,8%, до 2,53 трлн рублей. На конец первого полугодия средства юридических лиц составили 1,284 трлн рублей (минус 0,8% с начала года). В РСХБ подчеркивают, что «снижение не было критичным; фондирование кредитного портфеля обеспечивается банком в полной мере, в том числе за счет средств, привлеченных в рамках мер господдержки от Банка России». Объем средств юридических лиц без учета государственных организаций вырос на 0,6%, до 916,9 млрд рублей. Объем депозитов и остатков на счетах физических лиц увеличился в первом полугодии на 4,6%, до 1,246 трлн рублей. «В результате проводимых группой мероприятий, направленных на снижение стоимости фондирования, в том числе за счет развития востребованных цифровых клиентских сервисов, остатки на текущих и расчетных счетах клиентов группы увеличились за отчетный период на 29,7%, до 443,7 млрд рублей», — указано в релизе.



На 30 июня 2020 года собственный капитал группы (по балансу) составил 198,6 млрд рублей. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 июля 2020 года (в соответствии с требованиями Банка России) равнялся 14,4%.