Тинькофф Банк получил предписание от столичных антимонопольщиков из-за СМС-рекламы его карты без согласия абонента сотовой связи, следует из сообщения Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

«Московское УФАС России признало ПАО «ВымпелКом», ООО «ОСК» и АО «Тинькофф Банк» нарушителями части 1 статьи 18 закона «О рекламе» и выдало им предписания», — говорится в релизе.

Столичное антимонопольное ведомство установило, что посредством СМС-сообщений на телефонный номер гражданина была направлена реклама банковской карты «Тинькофф Платинум». В соответствии с представленными сведениями и материалами, рассматриваемая реклама распространялась на основании договоров, заключенных между ПАО «ВымпелКом», ООО «ОСК» и АО «Тинькофф Банк». Выраженное согласие абонента на получение рекламы, в том числе от конкретного рекламораспространителя, отсутствовало.



Московское УФАС пришло к выводу, что указанная реклама нарушает часть 1 статьи 18 закона «О рекламе» (речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, в отсутствие согласия абонента на получение рекламы). В этой связи вышеуказанным нарушителям направлено предписание, заключают антимонопольщики.