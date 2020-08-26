Спад ВВП РФ в 2020 году может составить 4,2%, восстановительный рост в следующем году — достичь 3,1%, следует из консенсус-прогноза института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Как говорится в документе, далее российская экономика выйдет на траекторию долгосрочного роста около 2% в год (этот темп давно рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России).

Инфляция по итогам текущего года составит 3,8%, в 2021-м замедлится до 3,6%, отмечается в прогнозе. Также он предполагает снижение ключевой ставки ЦБ еще на 0,25 процентного пункта до конца 2020 года; это означает, что ускорение инфляции сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска. В последующие годы эксперты ожидают некоторого увеличения инфляционных рисков и постепенного повышения ключевой ставки на 0,25–0,75 п. п.

Что касается прогноза по среднегодовым ценам на нефть, то они скорректированы вверх (прежде всего из-за достижения соглашения в рамках ОПЕК+) — до 41,1 и 48 долларов за баррель соответственно в 2020 и 2021 годах с предыдущих 34,9 и 43,7 доллара за баррель соответственно. Курс рубля ожидается фактически стабильным: 72–73 рубля за доллар, что близко к текущему уровню, заключают авторы консенсус-прогноза.

Минэкономразвития РФ ожидает снижения ВВП в текущем году на 4,8%. Ранее министр экономического развития Максим Решетников говорил, что в августе министерство уточнит свой макроэкономический прогноз. В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, российский ВВП сократился на 3,6%.