Атаки против мировых промышленных компаний участились во II квартале 2020 года в 1,6 раза, а апрель и май 2020-го стали рекордными по числу успешных кибератак, говорится в исследовании компании Positive Technologies. Среди атак на юридические лица доля атак, направленных на промышленные предприятия, составила 15% против 10% в I квартале.

Около половины (46%) атак с использованием вредоносного ПО пришлось на шифровальщики, еще 41% — на атаки шпионских троянов. Наибольший интерес к сфере промышленности проявляют операторы шифровальщиков и кибершпионские APT-группы. Начальным вектором проникновения в атаках на сферу промышленности чаще всего были фишинговые письма (83% от общего числа атак) и уязвимости сетевого периметра (14%).

«Шифровальщики — одно из самых быстроразвивающихся направлений киберпреступного бизнеса. Шантаж публикацией данных в случае отказа жертвы платить выкуп поставлен на поток. Для продажи похищенных данных одни операторы делают собственные сайты, где публикуют список жертв и похищенную информацию, другие — размещают данные на хакерских форумах», — отметила аналитик Positive Technologies Яна Авезова.

Эксперты зафиксировали фишинговую шпионскую кампанию на МСБ Российскими организациями кибергруппа заинтересовалась в этом году впервые.

По словам экспертов, во II квартале 2020 года злоумышленники «заработали» миллионы долларов, как в случае с атакой шифровальщика NetWalker на медицинский исследовательский университет в Калифорнии, руководство которого решило заплатить выкуп в размере 1,4 млн долларов. После отказа американской юридической компании платить выкуп в 21 млн долларов операторы шифровальщика Sodinokibi, удвоив сумму выкупа всей базы, начали выставлять на продажу похищенные досье известных людей поштучно, в том числе данные президента США Дональда Трампа и певицы Мадонны, отмечается в документе.