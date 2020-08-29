Банк «Русский Стандарт» обновил мобильное приложение RSB Mobile, говорится в сообщении финучреждения.

В обновленном приложении стали доступны платежные поручения по операциям в формате, установленном Банком России (с синей печатью).



«Платежное поручение новой формы клиент может отправить себе на почту либо другим удобным способом из журнала операций или выписки по карте. Новая форма платежки доступна для следующих типов операций: переводы по свободным реквизитам физическим и юридическим лицам; платеж в бюджет; оплата штрафов и налогов, счетов ЖКХ и выставленных электронных счетов», — отмечается в релизе.

Кроме того, банк расширил перечень поставщиков услуг для быстрой оплаты. Наибольший рост количества контрагентов в сегментах — ЖКХ и сотовая связь (10 новых зарубежных операторов), а также среди других востребованных категорий быстрой оплаты у пользователей: штрафы ГИБДД, налоги, городской телефон, телевидение и услуги интернет-провайдеров.

