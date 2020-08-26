Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северо-Восточный Альянс», рассчитывает через суд взыскать с его бывших топ-менеджеров и владельцев 2,9 млрд рублей, следует из сообщения , опубликованного в среду на сайте АСВ.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы 21 августа. Ответчиками по нему выступают 15 человек из числа лиц, контролировавших банк: Головинский В. В., Бобрышева Г. М., Чиракадзе Д. З., Мамчур Ю. Ю., Зотов В. С., Лахмостов В. Н., Дворецкая И. Я., Перова Е. С., Седов М. Б., Давидова Е. Г., Хрящикова О. А., Голенкова Е. А., Семенов С. А., Кованда С. В., Орлова Л. Е.

Напомним, что, в частности, Василий Головинский был председателем правления банка, Галина Бобрышева входила в правление. Дмитрий Чиракадзе, Юрий Мамчур, Инна Дворецкая, Сергей Семенов, Владимир Зотов составляли совет директоров банка (Чиракадзе возглавлял совет). Дмитрий Чиракадзе, Вячеслав Лахмостов, Любовь Орлова, Сергей Кованда были в числе бенефициаров банка; некоторые из этих лиц в свое время также входили в его руководящие органы.

Как поясняют в АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что лицами, контролировавшими банк, был «совершен ряд сделок с заемщиками/дебиторами, заведомо неспособными выполнять принятые по сделкам обязательства, и таким образом банку причинены убытки в размере 2,9 млрд рублей». Эти обстоятельства по закону «являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков», напоминает конкурсный управляющий.

ЦБ сообщил об операциях банка «Северо-Восточный Альянс» по выводу ликвидных активов В ходе обследования установлено, что у банка имеются вложения в дочернюю компанию, 95% активов которой являются безнадежными к взысканию.

Банк «СВА» лишился лицензии 21 августа 2017 года. Центробанк тогда указывал: «Бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем «технической» трансформации активов».



В ноябре 2017-го банк «Северо-Восточный Альянс» был признан банкротом.

