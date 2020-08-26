Индекс потребительских настроений значительно снизился в августе по сравнению с мартом этого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в очередном информационно-аналитическом комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

В августе ООО «инФОМ» возобновило проведение по заказу Центробанка всероссийских репрезентативных опросов населения в формате личного интервью. Ввиду методологических различий их результаты не сопоставимы с результатами телефонных опросов, проводившихся в апреле — июле, и сравниваются с данными опросов, проводившихся до марта 2020 года включительно, поясняет регулятор.

«В августе индекс потребительских настроений значительно снизился по сравнению с мартом 2020 года (минус 11 пунктов). Менее значительно снизился индекс ожиданий (минус 9 пунктов), его уровень находится вблизи локального минимума, наблюдаемого в январе 2019 года. Более значительным было снижение индекса текущего состояния (минус 15 пунктов) — настолько низким он не был с 2017 года. При этом достаточно равномерно ухудшились все компоненты индексов, кроме ожиданий развития страны в ближайшие пять лет (оценка снизилась незначительно)», — отмечается в обзоре.



При этом, несмотря на заметное ухудшение оценок и ожиданий изменения материального положения, ситуация со сбережениями респондентов почти не претерпела изменений по сравнению с началом года: доли тех, у кого есть сбережения, и тех, кому удалось что-то отложить за прошедший месяц, оказались близкими к прежним значениям, следует из материала Центробанка.