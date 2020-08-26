Некоторые сервисы Альфа-Банка были временно недоступны из-за технических работ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на кредитную организацию.

«Часть клиентов Альфа-Банка столкнулась с недоступностью некоторых сервисов банка на протяжении нескольких минут. Это было связано с техническими работами по обновлению программного обеспечения», — говорится в сообщении.

В Альфа-Банке уточнили, что сейчас все работает в штатном режиме.

По данным портала Downdetector, днем 26 августа клиенты сообщили, что не могут войти в систему банка. Кроме того, клиенты жаловались на сбой всех сервисов и отсутствие возможности совершить платеж.

Согласно карте сбоев, больше всего жалоб на работу сервисов Альфа-Банка поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.



Ранее, 10 августа, клиенты Альфа-Банка жаловались на сбой в работе мобильного приложения. В банке РБК сообщили, что пользователи «некоторое время не могли просматривать историю операций в мобильном приложении» из-за работ по обновлению программного обеспечения. Согласно данным Downdetector, тогда 52% клиентов не могли совершить платеж со счета, а еще у 32% не получалось войти в систему.