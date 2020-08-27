Почта Банк создал корпоративный блок, чтобы запустить обслуживание небольших игроков рынка e-commerce, пишет «Коммерсант» . По информации издания, курировать это направление будет Алексей Чаленко в должности советника председателя правления Дмитрия Руденко. В дальнейшем Чаленко может войти в правление банка, если успешно разовьет это направление в кредитной организации. В банке подтвердили планы развития корпоративного бизнеса.

Так, Почта Банк хочет предложить небольшим компаниям в малых населенных пунктах, где проникновение банковских услуг сейчас незначительно, решения по самоинкассации, удаленное открытие счетов, эквайринг, факторинг, финансирование и другие продукты. Сейчас у банка более 19 тыс. точек присутствия в 83 регионах России, из них более 18,5 тыс. точек продаж в почтовых отделениях. В Почте России пояснили, что выход в корпоративный сегмент — «логичный эволюционный шаг», поскольку рынок электронной коммерции с учетом пандемии растет с опережением прогнозов.

По словам экспертов, для развития корпоративного направления банку потребуются в первую очередь инвестиции в команду, так как в части IT-решений продукты исходно могут быть развернуты на базе уже имеющихся систем. Ниша банковского обслуживания малого и среднего бизнеса в сфере электронной коммерции пока не заполнена, началась охота банков за обслуживание и партнерство e-commerce. Получив в качестве клиента или партнера крупную e-commerce-компанию, банк имеет в день несколько сотен тысяч новых трансакций, отмечают эксперты.