Россиянам лучше хранить валютные сбережения в долларах на депозитах, а в евро — дома наличными при условии, что деньги могут понадобиться в течение 6—12 месяцев, советуют опрошенные «Известиями» аналитики. По их словам, рубль слабеет сразу из-за нескольких принципиально важных факторов: во-первых, протесты в Белоруссии, во-вторых, информационный фон вокруг состояния Алексея Навального.

Также есть и объективные причины снижения курса рубля: завершение периода налоговых выплат, на протяжении которого российские экспортеры продают валютную выручку за рубли, чтобы расплатиться с бюджетом, отметил эксперт АКРА Дмитрий Куликов. Самый весомый фактор давления на рубль — это выход иностранцев из российского госдолга, добавил руководитель инвестиционного направления mkb private bank Московского Кредитного Банка Валентин Журба. В крупнейших российских банках не зафиксировали всплеска спроса на валюту.

Прямой зависимости между рублем РФ и Белоруссии не существует, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Обязательства Минска перед Москвой по госкредитам существенные, но риска дефолта нет: уже ведется диалог о рефинансировании долларовых кредитов. Противоположного мнения придерживается финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский — финансовые сложности в Белоруссии нарастают и могут в скором времени стать уже российской проблемой. В случае невыполнения финансовых обязательств именно РФ придется взять их на себя, резюмировал эксперт.

Для граждан со сравнительно небольшими валютными накоплениями наиболее безопасная стратегия сейчас — хранить доллары на депозитах, а евро — наличными дома, полагает независимый финансовый консультант Наталья Смирнова. Для россиян, которые готовы к более долгосрочным вложениям, есть облигации эмитентов. В вопросе хранения валюты варианта остается два — или фондовый рынок и еврооблигации, доход по ним начисляется каждый день, или банковская ячейка, так как держать серьезные суммы денег дома небезопасно, добавил Кричевский. Людям, которые не имеют долгосрочной стратегии, предполагающей покупку на любых уровнях, но небольшими суммами, не рекомендуется сейчас бежать и скупать валюту — тренд очень скоро может развернуться, и рубль начнет укрепляться, полагает Капустянский. Однако, когда волатильность на валютном рынке спадет, лучше покупать доллары, отметил он.

На исторических максимумах в декабре 2014-го евро в моменте стоил более 100 рублей, а доллар поднимался выше 83. Валюты могут пробить эту планку уже до конца года, рубль скорее стремительно подойдет к антирекорду, чем плавно подберется к историческим значениям, полагает Кричевский. В случае введения новых серьезных санкций против России доллар и евро к рублю могут взлететь фактически моментально, отметил он. Технически после пробивания уровня 90 рублей европейскую валюту уже ничего не будет сдерживать от свободного роста по отношению к российской. Примерно та же самая история и с долларом. Впрочем, точно так же российская валюта может и резко откатиться: в случае позитивных новостей из Германии и Белоруссии, добавил эксперт. В перспективе на сентябрь стоит ожидать дальнейшего снижения позиций рубля относительно ведущих валют: к доллару он будет торговаться в диапазоне 76—78, к евро — в районе 90—91, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.