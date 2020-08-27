Сбербанк выдал за полтора года клиентам из крупного и среднего бизнеса (КСБ) кредиты на общую сумму 274 млрд рублей с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

ИИ задействован в программе кредитования «Семь минут». «Это время, за которое при помощи искусственного интеллекта принимается решение по кредиту и клиент получает реальные деньги. Этот процесс идет в банке полтора года. Таких кредитов мы выдали уже на 274 миллиарда рублей. Сейчас по этой технологии мы реализуем 32% оборотных сделок КСБ», — рассказал Ведяхин. При этом, по его словам, просроченная задолженность по таким кредитам нулевая.

Что касается физлиц, то уже 100% кредитных решений по ним принимается с участием ИИ, а 95% из них формируется в автоматическом режиме, без участия человека, сообщил первый зампред Сбербанка.