Нормативы ЦБ нарушали в июле девять российских банков, все они находятся в процессе финансового оздоровления, выяснили аналитики Банки.ру. Анализ проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность.



В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, банки «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов.

Два банка в июле продолжили допускать значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7,0%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.



Значения Н1.1 у банка «Восточный» 30 дней месяца оказывались ниже 7,0% (наиболее низкое значение — 6,064%), у УБРиР — 29 дней месяца (наиболее низкое значение — 6,068%).

За июль 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 187,5 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: в июле 2019 года аналогичный показатель составлял 173,3 млрд рублей. Всего с начала 2020 года банки заработали 974,71 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 1,18 трлн.

По данным ЦБ, прибыльной в июле была 301 кредитная организация, убыточными — 111.

На 1 августа 2020-го в России был зарегистрирован 381 банк (255 — с универсальной лицензией, 126 — с базовой лицензией).



В июле ЦБ вернулся к отзывам банковских лицензий, которые не отзывал с конца января. В июле лицензий лишились Народный Банк Тувы, Народный Банк и банк «Невастройинвест». В порядке добровольной ликвидации прекратили деятельность четыре банка: «Кузнецкий Мост», Проминвестбанк, «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст».

В текущем месяце добровольно сдали лицензии МБО «Оргбанк» и КБ «Славянский Кредит».