Абсолют Банк запустил акцию «Быстрая сделка»: теперь клиент кредитной организации с одобренной заявкой по ипотеке и полным комплектом документов на объект недвижимости выходит на сделку в течение суток, следует из релиза финучреждения.

Акция адресована заемщикам, планирующим покупку недвижимости на вторичном рынке жилья.

«Получить жилищный кредит по акции «Быстрая сделка» можно не только в отделениях Абсолют Банка, но и онлайн — при наличии у клиента электронной цифровой подписи. А также в партнерской сети Абсолют Банка — агентствах недвижимости, подключенных к цифровой платформе банка по всей России, где все операции, от момента подачи заявки до подписания договора, совершаются за один день без посещения банка», — сказано в сообщении.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года.