Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов после нарушений, выявленных Счетной палатой РФ, призвал ликвидировать Пенсионный фонд России и платить пенсии напрямую из бюджета.

«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами, — цитирует Миронова его пресс-служба. — Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета».

По его словам, затраты фонда на штат, офисы и IT-инфраструктуру себя не оправдывают. «Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС [Федеральной налоговой службы]», — заявил Миронов.

Счетная палата: граждане недополучали пенсии из-за нарушений при их начислении Пенсионный фонд мог открывать на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые в итоге не объединялись.

Ранее СП выявила, что сведения о трудовом стаже не отображены на счетах почти 40 тыс. россиян за 2017—2018 годы. Как отмечал аудитор СП Сергей Штогрин, если эти граждане обратятся за назначением пенсии, их пенсионные права не будут учтены в полном объеме.