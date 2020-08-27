🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам поставила новый антирекорд: по итогам второй декады августа она составила 4,45% годовых против примерно 4,52% за первую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Таким образом, ставка обновила исторический минимум: как показывают данные регулятора, ее текущий уровень — самый низкий за все время наблюдений (с середины 2009 года).



🔹 В ассоциации «Россия» оценили влияние коронавируса на банковский сектор. Так, доля убыточных банков выросла с 16% до 28%, однако запас капитала обеспечивает выполнение нормативов достаточности всеми группами банков, говорится в аналитическом обзоре за II квартал. В июле прибыльной была 301 кредитная организация, убыточными — 111, при этом, как выяснили аналитики Банки.ру, нормативы ЦБ нарушали в прошлом месяце девять российских банков (все они находятся в процессе финансового оздоровления). На 1 августа 2020-го в России был зарегистрирован 381 банк (255 — с универсальной лицензией, 126 — с базовой). Анализ Банки.ру проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность.

🔹 Россиянам лучше хранить валютные сбережения в долларах на депозитах, а в евро — дома наличными при условии, что деньги могут понадобиться в течение 6—12 месяцев, советуют аналитики. По их словам, рубль слабеет сразу из-за нескольких принципиально важных факторов: во-первых, протесты в Белоруссии, во-вторых, информационный фон вокруг состояния Алексея Навального. Также есть и объективные причины снижения курса рубля: завершение периода налоговых выплат, на протяжении которого российские экспортеры продают валютную выручку за рубли, чтобы расплатиться с бюджетом. Вместе с тем российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в валюте. Среди них — Газпромбанк, Альфа-Банк и «Санкт-Петербург».



🔹 Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, пишут СМИ, ссылаясь на источники в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ. По их словам, в Сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom. Сообщения от FinCERT приходили только банкам, чьи карты использовали клиенты из базы, уточнили источники. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также Ф. И. О., контактные данные и адрес проживания.