Второй Всероссийский банковский форум «Стратегия МСБ — 2021. Как оседлать волну во время коронакризисного шторма?» состоится 23 сентября 2020 года в Москве.

Ключевые вопросы форума:

  • Какие перспективы ожидают сегмент МСБ после пандемии?
  • Как помогли меры господдержки и что будет после отмены?
  • Изменение бизнес-моделей банков с учетом новых реалий. Ускорение перехода в диджитал.
  • Как повышать доходность в сложившейся экономической ситуации?
  • Как восстанавливать базу и что делать с системой привлечения?

Среди спикеров:

  • Руководитель направления по комплаенс-рискам МСБ Альфа-Банка Наталья Петропавловская.
  • Директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов.
  • Вице-президент — заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов.
  • Куратор блока МСБ банка «Восточный» Николай Петелин.
  • Руководитель организации продаж по малому бизнесу Банка ДОМ.РФ Марина Коновалова.

Место проведения: Marriott Moscow Hotel Novy Arbat, Москва, ул. Новый Арбат, д. 32.

Подробнее о форуме «Стратегия МСБ — 2021» — на официальном сайте.