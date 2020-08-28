Второй Всероссийский банковский форум «Стратегия МСБ — 2021. Как оседлать волну во время коронакризисного шторма?» состоится 23 сентября 2020 года в Москве.
Ключевые вопросы форума:
- Какие перспективы ожидают сегмент МСБ после пандемии?
- Как помогли меры господдержки и что будет после отмены?
- Изменение бизнес-моделей банков с учетом новых реалий. Ускорение перехода в диджитал.
- Как повышать доходность в сложившейся экономической ситуации?
- Как восстанавливать базу и что делать с системой привлечения?
Среди спикеров:
- Руководитель направления по комплаенс-рискам МСБ Альфа-Банка Наталья Петропавловская.
- Директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов.
- Вице-президент — заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов.
- Куратор блока МСБ банка «Восточный» Николай Петелин.
- Руководитель организации продаж по малому бизнесу Банка ДОМ.РФ Марина Коновалова.
Место проведения: Marriott Moscow Hotel Novy Arbat, Москва, ул. Новый Арбат, д. 32.
Подробнее о форуме «Стратегия МСБ — 2021» — на официальном сайте.