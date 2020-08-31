VI Всероссийский банковский форум «Стратегия розничного бизнеса — 2021. Перестройка» состоится 24—25 сентября 2020 года в Москве.

Топ-менеджмент банковской розницы обсудит стратегию выживания и приумножения прибыли в грядущем шторме.

Ключевые вопросы форума:

  • Восстановление и перестройка бизнеса. Новая реальность после пандемии.
  • Форсирование цифровизации банковской розницы.
  • Перестройка и адаптация риск-моделей банковской розницы.
  • Перестройка моделей продаж.
  • Перестройка продуктовой линейки.

Среди спикеров:

  • Старший управляющий директор, директор управления рисков розничного бизнеса Сбербанка Николай Асташкин.
  • Член правления банка ВТБ Святослав Островский.
  • Заместитель председателя правления, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Майкл Тач.
  • Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
  • Президент НАПКА Эльман Мехтиев.
  • Управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян.

Место проведения форума: Marriott Moscow Hotel Novy Arbat, Москва, ул. Новый Арбат, д. 32.

Подробнее о мероприятии — на официальном сайте.