VI Всероссийский банковский форум «Стратегия розничного бизнеса — 2021. Перестройка» состоится 24—25 сентября 2020 года в Москве.
Топ-менеджмент банковской розницы обсудит стратегию выживания и приумножения прибыли в грядущем шторме.
Ключевые вопросы форума:
- Восстановление и перестройка бизнеса. Новая реальность после пандемии.
- Форсирование цифровизации банковской розницы.
- Перестройка и адаптация риск-моделей банковской розницы.
- Перестройка моделей продаж.
- Перестройка продуктовой линейки.
Среди спикеров:
- Старший управляющий директор, директор управления рисков розничного бизнеса Сбербанка Николай Асташкин.
- Член правления банка ВТБ Святослав Островский.
- Заместитель председателя правления, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Майкл Тач.
- Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
- Президент НАПКА Эльман Мехтиев.
- Управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян.
Место проведения форума: Marriott Moscow Hotel Novy Arbat, Москва, ул. Новый Арбат, д. 32.
Подробнее о мероприятии — на официальном сайте.