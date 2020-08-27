Фондовые торги в РФ завершились в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи упал на 1,31% от уровня закрытия предыдущих торгов и составил 3 012,01 пункта. Индекс РТС опустился на 0,66% до отметки 1 264,86.

Бумаги «Яндекса» подешевели на 1,99%, «Норильского никеля» — на 1,79%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,72%, «Газпрома» — на 1,6%, Московской биржи — на 1,2%, «Полюса» — на 0,92%, Сбербанка — на 0,54%, Mail.ru — на 0,1%. Акции «Магнита» стали дороже на 1,53%, МТС — на 0,39%.



Рынки сегодня смешанно реагируют на заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о смене долгосрочной стратегии, которую в США не пересматривали с 2012 года, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Новая цель американского регулятора — разогнать инфляцию выше 2%, поднять производство за счет слабого доллара и побороть всплеск безработицы. Более конкретных ориентиров Пауэлл не дал, что может быть расценено как намерение регулятора дальше наращивать баланс, накачивая экономику бесплатной ликвидностью. Индексы США поднялись в пределах 1%, Европа торгуется нейтрально, индексы Азии разнонаправленны, фонды развивающихся стран падают. К общему напряжению добавилась падающая нефть. С локального пика 46,3 доллара за баррель марки Brent, который был достигнут этим утром, рынок отступил вниз к уровню 45,5 доллара. Фактор урагана в Мексиканском заливе перестает подогревать котировки», — отмечается в комментарии.

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин указывает, что «индекс Мосбиржи демонстрировал более слабую динамику из-за укрепления рубля».



«На российском фондовом рынке в четверг снова снижение. Те колебания покупателей, которые были заметны минувшим вечером, сегодня переросли в полноценную продажу. Пока снижение идет умеренными темпами, в нем нет хаоса, но кто знает: если нефть уйдет в минус глубже, «медведи» точно расправят плечи», — рассуждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.