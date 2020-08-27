Рубль укрепил позиции к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск составил 75,02 рубля, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро по состоянию на 18:59 мск подешевел на 53 копейки и стоил 88,71 рубля.

С начала торгов было проведено 50,9 тыс. сделок с долларом на общую сумму более 2,8 млрд долларов и 7,8 тыс. сделок с евро на 340 млн евро (по состоянию на 19:10 мск). Курсовые диапазоны составляют 74,73—75,54 рубля за доллар и 88,39—89,4 рубля за евро.



«Рубль сегодня укрепляется, частично отыгрывая падение всей этой и конца предыдущей недели… Мы рассматриваем это как коррекционное движение. В пятницу с высокой вероятностью американская валюта пойдет в рост и сможет закрепиться в диапазоне 75,5—76 рублей… На следующей сессии мы также ожидаем увидеть умеренный подъем европейской валюты к отметке 89 рублей», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.