✅ Рост числа случаев аннулирования банковских лицензий по инициативе акционеров может стать тенденцией конца 2020 — начала 2021 года, свидетельствуют данные «Эксперт РА». Предпосылкой тренда эксперты считают устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора, усиленное падением процентных и комиссионных доходов банков в первом полугодии.

✅ В ассоциации «Россия» оценили влияние коронавируса на банковский сектор. Доля убыточных банков в России выросла, но запас капитала обеспечивает выполнение всеми группами банков нормативов его достаточности.

✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам поставила новый антирекорд. По итогам второй декады августа она составила 4,45% годовых против 4,52% за первую декаду месяца. Между тем в большинстве случаев россияне открывают вклады, накопительные счета или дебетовые карты для получения дополнительного дохода.

✅ Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь. Показатели в основном снизились по сравнению с августовскими ориентирами, однако в валютном сегменте есть исключения, причем в линейке вкладов в евро они преобладают.

✅ Россиянам лучше хранить валютные сбережения в долларах на депозитах, а в евро — дома наличными при условии, что деньги могут понадобиться в течение 6—12 месяцев, советуют аналитики. Некоторые банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.

✅ Опрошенные Банки.ру эксперты информационной безопасности предупреждают о распространении нового вида телефонного мошенничества. Злоумышленники под видом банковских сотрудников «для отмены подозрительной операции» убеждают жертву взять онлайн-кредит, который затем похищают. Между тем мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица банков.

✅ ЦБ выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей, сообщили СМИ. Также на уходящей неделе стало известно, что Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт. Сообщалось, что в Сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom.

✅ Нормативы ЦБ нарушали в июле девять российских банков, все они находятся в процессе финансового оздоровления.

✅ Пик вызванных пандемией экономических проблем в России пройден, в следующем году экономика восстановится, заявил президент РФ Владимир Путин. Также на этой неделе глава государства призвал взять под контроль ситуацию с превышением полномочий коллекторами.