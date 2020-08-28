Самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов и заплатили 3,5 млрд рублей налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, пишет РБК , ссылаясь на Федеральную налоговую службу (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов. Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. Свыше 20% всех занятых трудятся в неформальном секторе, оценивал Росстат. Около 13 млн работников невидимы для налоговой, подсчитало в конце 2019 года рейтинговое агентство «НКР». Часть из них относятся к самозанятым.

Стать самозанятыми могут предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц (или 2,4 млн рублей в год). Самозанятые платят всего 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями вместо стандартного подоходного налога (НДФЛ) 13%. Им предоставляется налоговый вычет 10 тыс. рублей. Налогом облагаются не все переводы на счет, а только операции, по которым самозанятый предоставил чек в приложении.

Социологи РАНХиГС называли самозанятых в числе самых уязвимых работников во время пандемии: у них нет оплачиваемых отпусков, больничных и других социальных гарантий. В пик заболеваемости в апреле число активных самозанятых (пробивающих чеки за услуги) снизилось на 15%, а доходы — на 20%, но уже к маю показатели вышли на докризисные значения. Для поддержки во время кризиса государство вернуло самозанятым налоги, уплаченные в 2019 году, и предоставило дополнительный налоговый вычет 12,1 тыс. рублей. Потерявшие доход самозанятые имеют право на пособие по безработице.

Количество самозанятых в России выросло в первом полугодии в два раза Он сравнил самозанятых с агрегаторами, которые «разрушили традиционные фирмы».

С марта самозанятые могут участвовать в госзакупках наравне с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ), для которых действуют квоты на участие в госзакупках. Госкомпании обязаны осуществлять у МСБ 20% закупок и заключать 18% контрактов на прямых торгах. Самозанятые могут получить льготные кредиты по ставке не выше 8,5%. Самозанятые могут безвозмездно или на льготных условиях получить в аренду государственное или муниципальное имущество, вправе претендовать на субсидии и бюджетные инвестиции от регионов.

Услугами самозанятых на общую сумму 30 млрд рублей воспользовались 97 тыс. компаний. В большинстве случаев выплаты были небольшими и разовыми. Признаки злоупотреблений выявлены у 1,7 тыс. компаний (менее 1,8%). Большинство вероятных нарушителей с помощью режима самозанятых легализовали оплату труда в конвертах. Всего 254 компании (менее 0,3%) заподозрили в переводе бывших сотрудников в самозанятые с использованием аффилированных фирм.