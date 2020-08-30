На сборы первоклассника в школу треть россиян (31%) собирается потратить от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, 28% — до 20 тыс., 19% хотят уложиться в 5—10 тыс., показало исследование Райффайзенбанка. В некоторых случаях траты сопоставимы с расходами на месячное содержание ребенка, отмечают аналитики.

По мнению 41% опрошенных, в этом году расходы на ребенка остались на том же уровне, что и в прошлом. 34% полагает, что скорее выросли. 25% уверены, что сократились.

В этом году 31% респондентов отправляют в школу первоклассника, 46% — детей старшего возраста.

Четверть россиян полагают, что самые крупные расходы их ждут в момент приобретения оборудования для домашнего рабочего места: стола, стула и лампы. Однако большинство (66%) полагают, что дороже всего обойдется покупка школьной формы и обуви. И тут треть россиян хотели бы сэкономить. Столько же респондентов рассчитывают выгадать на покупке канцтоваров. Однако 40% не планируют экономить на сборах ребенка в школу вообще.

Дистанционные покупки к школе планируют только 6% опрошенных, 26% доверяют только офлайн-магазинам, большинство же будет просто смотреть, где выгоднее.

«Мы активно расширяем партнерскую сеть, чтобы предоставить нашим клиентам больше возможностей для выгодного шопинга. Кешбэки и скидки на покупку необходимых вещей для школы, книг или образовательных программ для держателей карт Райффайзенбанка достигают 30%», — рассказал Артем Ядройцев, руководитель группы клиентских уведомлений и программ лояльности Райффайзенбанка.

Согласно исследованию, большинство опрошенных (56%) сильнее всего сократили расходы на организацию летнего отдыха. Так, 56% россиян отдыхали в деревне или на даче, 46% сидели дома и соблюдали режим самоизоляции, 26% путешествовали по России.

