Банки Белоруссии на фоне политического кризиса прекращают выдачу кредитов населению. Кредитование физических лиц уже остановили один их системообразующих банков республики БПС-Сбербанк, а также Технобанк, РРБ-Банк, Белгазпромбанк и другие.



С 28 августа БПС-Сбербанк перестает выдавать кредиты для физических лиц под любые цели, а немногим ранее приостановил выдачу кредитов на покупку жилья. «С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам», — сообщает финучреждение на своем официальном сайте.

С 28 августа все кредиты будут приостановлены в Технобанке. «Информацию о возобновлении можно отслеживать на нашем сайте», — сообщили в кредитной организации. Также Абсолют-Банк сообщает, что кредитование временно приостановлено. Не выдает потребительские кредиты сейчас и Белгазпромбанк.

С 26 августа БТА Банк временно приостановил выдачу потребительского кредита «Универ». Белорусский народный банк не выдает кредиты физлицам на автомобили и недвижимость с 25 августа, кредитование в РРБ-Банке приостановили еще с 18 августа.

Ранее Национальный банк Белоруссии сообщил, что с 24 августа по 15 сентября приостанавливает операции по поддержанию ликвидности. Причина решения — существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что «оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок».

По-прежнему наблюдается спрос со стороны населения на иностранную валюту в связи с серьезным падением курса белорусского рубля.