Пользователям мобильного приложения Райффайзенбанка доступен список акций с автоматическим фильтром по региону и удобным описанием для каждого предложения. Найти лучшее можно в каталоге с сортировкой по категориям или через поиск по названию предложения, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Специальные предложения доступны в двух разделах приложения «Райффайзен-Онлайн»: в личных уведомлениях отображаются персональные предложения, индивидуальные для каждого пользователя, а в разделе «Скидки» на вкладке «Еще» собран полных список привилегий, доступных всем клиентам банка без ограничений», — говорится в релизе.



Программа привилегий «Скидки для вас» объединяет скидки и специальные предложения для держателей карт Райффайзенбанка более чем от 5 тыс. компаний по всей России. Набор привилегий постоянно обновляется с учетом современных тенденций и предпочтений клиентов.

«Специальные предложения позволяют получить мгновенную скидку на кассе либо кешбэк через некоторое время после покупки, — отметил руководитель группы клиентских уведомлений и лояльности Райффайзенбанка Артем Ядройцев. — Мы планируем продолжать развивать раздел привилегий и делать его еще более удобным для наших клиентов».

