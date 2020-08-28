Российские фондовые торги закрылись в пятницу разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи просел на 1,06% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов, уйдя к отметке 2 980,17 пункта. Индекс РТС незначительно вырос — на 0,06%, до уровня 1 265,62.

Акции «Магнита» снизились в цене на 3,34%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,27%, МТС — на 1,71%, Московской биржи — на 1,69%, «Норильского никеля» — на 1,63%, Mail.ru — на 1,55%, «Газпрома» — на 1,14%, Сбербанка — на 0,11%. Бумаги «Полюса» подорожали на 1,16%, «Яндекса» — на 0,48%.



Комментируя снижение индекса Мосбиржи, который в пятницу «повторил поход на недельные минимумы», аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает, что «падение рынка происходит на фоне укрепления рубля, что приводит к валютной переоценке активов». «На наш взгляд, в понедельник возможен возврат к отметкам выше 3 000 пунктов даже при нейтральном внешнем фоне», — пишет эксперт.



«Август оказался для российского рынка акций по-настоящему коварным и энергичным месяцем — мы же все-таки говорим о 2020-м, високосном. Индексы Мосбиржи и РТС за месяц окрепли на 2,5% каждый. Были шансы на более серьезный прирост, но последние полторы недели рынок утратил растущий импульс. Будет еще один торговый день в августе — в понедельник, но вряд ли он существенным образом что-то изменит. В этом месяце было все: и страхи по поводу будущего рынка энергоносителей, и геополитическая неопределенность, и международные ссоры, и резкое падение курса рубля — правда, одновременно с другими валютами развивающихся стран… Осень явно будет не менее активной, чем оказалось лето, но для ее достойной встречи еще нужно отработать понедельник», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.